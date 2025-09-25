Gaza : de nouveaux navires rejoignent la Flottille de la liberté le 27 septembre

La Commission internationale pour la levée du blocus sur Gaza (ICBSG) a révélé que de nouveaux navires rejoindront, le 27 septembre en cours de la liberté la flottille de la liberté, dans le cadre de l’initiative “Mille Madleens pour Gaza”.

Dans une déclaration, la Commission a vivement dénoncé les agressions répétées ciblant les navires de la flottille Soumoud les qualifiant de piraterie dans les eaux internationales, de violation criante du droit international et d’obstination à maintenir le blocus sur plus de deux millions de Gazaouis.

Le président de la Commission Zaher Birawi a souligné que l’objectif est de provoquer une mobilisation populaire, morale et juridique afin de mettre fin aux souffrances des habitants de Gaza et empêcher leur déplacement forcé.

La Flottille de la liberté ainsi que toutes les initiatives partageant le même objectif, resteront un symbole du refus de l’injustice, de la soumission à l’occupant et de la normalisation avec le génocide, a-t-il soutenu.

Saluant l’initiative de l’Italie et l’Espagne d’envoyer des navires pour assurer la sécurité de la flottille ainsi que les positions d’européens et de centaines de parlementaires à travers le monde, la Commission a dit regretter le mutisme de nombreux gouvernements face à la guerre d’extermination à Gaza et l’inaction de plusieurs pays arabes et musulmans.

L ‘ICBSG appelle, dans sa déclaration tous les hommes libres du monde ainsi que les peuples arabes et musulmans à des mouvements pacifiques, larges et créatifs, en vue de protéger la flottille et faire pression sur l’occupation pour mettre fin à la guerre, lever le blocus, et imposer un couloir pour l’acheminement immédiat de l’aide humanitaire.