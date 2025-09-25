Cherarda : attaque contre un bus scolaire, panique parmi les élèves

Un grave incident a suscité l’émoi mercredi soir 24 septembre 2025 à Cherarda, dans le gouvernorat de Kairouan. Un bus scolaire relevant de la Société régionale de transport de Kairouan a été violemment pris pour cible par deux individus à moto qui ont lancé des pierres contre le véhicule.

L’impact a brisé l’une des vitres latérales, plongeant les élèves dans un état de peur et de désarroi, bien qu’aucun blessé ne soit à déplorer. Les agresseurs ont aussitôt pris la fuite, tandis que les forces de l’ordre ont ouvert une enquête pour les identifier. D’après les premiers témoignages, l’attaque semblerait préméditée. Le président du conseil local, Jomâa Ghribi, a condamné fermement cet acte, soulignant la nécessité de protéger les moyens de transport récemment acquis afin d’assurer un service public sûr et digne pour les habitants de la région.