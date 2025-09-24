Tunisie : l’enseignement primaire en grève sectorielle …

Les enseignants du primaire observent le 7 octobre 2025 une grève générale sectorielle, selon un préavis de grève adressé par l’Union générale tunisienne du travail, hier mardi, à la cheffe du gouvernement et aux ministres de l’éducation et des affaires sociales

Le secrétaire général adjoint de la fédération générale de l’enseignement de base Ikbal Azzabi a souligné que cette grève intervient sur fond de revendications professionnelles, mise à part ce qu’il considère comme “blocage des négociations par le ministère de l’éducation pendant plus de six mois”.

Azzabi a précisé dans une déclaration à la TAP que la fédération générale de l’enseignement primaire s’est engagée à faire réussir la rentrée scolaire, alors que le ministère a décidé de “poursuivre la suspension des négociations et de porter atteinte au droit syndical” selon ses propos.

A ce titre, il a rappelé que l’instance administrative sectorielle examinera la possibilité de maintenir ou d’annuler la grève au cas ou le ministère de tutelle décide de reprendre les négociations.

A noter que les enseignants du primaire revendiquent, selon la même source, l’amélioration de la situation financière des enseignants, la révision des promotions et des primes, outre la mise en oeuvre d’un programme de réforme du secteur éducatif.