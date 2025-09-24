Sidi Hassine : un père arrêté pour avoir séquestré sa fille pendant plus d’un an

À Sidi Hassine, les unités de la sécurité nationale ont procédé à l’arrestation d’un père accusé d’avoir séquestré sa fille de 17 ans, qu’il avait enchaînée dans sa chambre pendant plus d’une année.

Selon les premiers éléments, l’homme aurait agi après avoir découvert que sa fille consommait de l’héroïne et s’adonnait au trafic de stupéfiants. La jeune fille a finalement réussi à s’échapper grâce à l’aide de son frère, avant de se rendre au poste de police pour déposer plainte contre son père.

Saisie de l’affaire, la justice a ordonné la mise en détention du suspect et l’ouverture d’une enquête, a indiqué une source sécuritaire à la radio Diwan FM.