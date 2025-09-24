Samir El Wafi annonce le décès de son frère et exprime sa douleur

L’animateur de télévision Samir El Wafi a annoncé, avec une profonde tristesse, le décès de son frère Maher, emporté prématurément en pleine jeunesse.

Dans un message bouleversant publié sur ses réseaux sociaux, il a exprimé la douleur immense qui frappe sa famille, tout en implorant la force et la patience pour surmonter cette épreuve et soutenir leur mère dans ce moment de grande détresse.

« Inna lillah wa inna ilayhi raji‘oun », a-t-il écrit, rappelant que nul ne peut s’opposer à la volonté divine. Que Dieu accorde à son frère Sa miséricorde et l’accueille dans Son vaste paradis. Allah yarhmou.