Le PDL organise le 5 octobre un rassemblement de protestation devant le parlement

Le Parti destourien libre (PDL) organise le 5 octobre prochain un rassemblement de protestation devant l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), en solidarité avec sa présidente Abir Moussi, détenue depuis le mois d’octobre 2023, a annoncé Thameur Saâd, membre du bureau politique du parti.

Lors d’une conférence de presse, mercredi, tenue au siège du parti, à Tunis, Saâd a indiqué que le but de ce rassemblement est de « mettre tout le monde devant sa responsabilité », estimant que « l’expression d’une opinion ne peut être punie par une détention ».

Appliquer la loi sur Abir Moussi, a-t-il dit, voudrait dire que la présidente du PDL « devrait se trouver aujourd’hui parmi sa petite famille et sa famille élargie ».

S’agissant des développements de la vie politique dans le pays, Saâd a déclaré que le PDL avait mis en garde contre tous les problèmes entourant les conseils établis.

Le peuple tunisien ignore, jusqu’à ce jour, la nature de la relation du parlement avec les conseils locaux et régionaux, plus particulièrement les conseils municipaux, a-t-il ajouté.

Il a fait remarquer que le gouvernement n’a pas annoncé son plan de travail et aucun dialogue sérieux n’a encore été, à ce jour, organisé entre le gouvernement et les députés, « ce qui exempte le gouvernement de tout contrôle ».