La flottille maghrébine pour Gaza appelle à un sit-in devant le théâtre municipal

La flottille maghrébine Soumoud a appelé à un sit-in de protestation devant le Théâtre municipal de Tunis mercredi à 19h pour protester contre l’attaque de drones perpétrée mardi contre la flottille internationale “Global Sumud Flotilla”.

La flottille humanitaire pour Gaza a été ciblée dans la nuit de mardi à mercredi par une attaque de drones alors qu’elle naviguait au sud-ouest de la Crète, d’après des médias étrangers.

Les organisateurs de la flottille maghrébine ont déclaré avoir été visés dans la nuit de mardi à mercredi par de “multiples drones”, avec des explosions à la clé, au large de la Grèce sans faire de victimes.

Les navires “Ohwayla”, “Yulara”, “Otaria”, “Maria Cristina”, “Selvaggia”, “Morgana”, et “Zelfiro” ont été ciblés par des projectiles assourdissants causant quelques dommages matériels et des interférences dans les communications. Des explosions ont été entendues, mais aucune victime n’a été signalée, selon les organisateurs.

A la suite de cette attaque, la flottille a annoncé ce matin l’arrivée d’un navire italien de secours pour apporter le soutien nécessaire aux participants.

La flottille internationale a appelé tous les États membres de l’ONU, en particulier ceux ayant des ressortissants à bord de ses navires, à assurer une protection efficace, notamment par des escortes navales, des observateurs diplomatiques accrédités et une présence protectrice publique et internationale, afin que la flottille puisse avancer en toute sécurité, que la mission se poursuive sans entrave et que le droit prévale sur les actes de génocide.

Tous les États membres ont également été appelés à inscrire les attaques contre la flottille à l’ordre du jour de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.