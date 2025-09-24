Flottille Soumoud : survols de drones et explosions près des côtes grecques

Le protocole d’urgence a été déclenché à bord des navires de la Flottille Soumoud, qui tente de rejoindre Gaza pour briser le blocus imposé à la bande.

Selon plusieurs participants, des drones ont survolé les embarcations dans la soirée du mardi 23 septembre 2025, alors qu’elles se trouvaient au large des côtes grecques. Des explosions assimilées à des bombes sonores ont également été entendues.

Nabil Channoufi, membre de l’instance dirigeante de la flottille, a rapporté que « douze explosions » ont secoué les navires, ajoutant que les drones continuaient de survoler la zone. Il a précisé que les attaques visaient particulièrement les voiliers, dans une tentative d’endommager leurs voiles. Un navire aurait subi des dégâts mais poursuit sa navigation, tandis que des réparations sont en cours.

« C’est une guerre psychologique et d’intimidation, mais cela ne nous empêchera pas de poursuivre la traversée pour briser le blocus de Gaza », a déclaré Channoufi, insistant sur la détermination des participants.

D’après lui, la flottille devrait atteindre Gaza dans un délai de quatre jours si les conditions météorologiques restent favorables. « Nous sommes prêts à faire face à toutes les tentatives d’entrave », a-t-il affirmé.