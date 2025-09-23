Les équipes de secours relevant de la Protection Civile ont intervenu dans plusieurs régions du pays suite aux intempéries survenues durant les dernières 24h.

Selon un bilan publié mardi sur la page officielle facebook du porte-parole de la protection civile, les interventions ont porté sur l’évacuation de deux citoyens de leur domicile situé dans une zone intérieure en plus de quatre écoliers coincés dans un bus dans la route de Chouigui. Les agents de la protection civile ont aussi aidé huit citoyens à traverser la rue au niveau de la station de bus de Tebourba (Gouvernorat de la Manouba).

D’autres interventions dans les gouvernorats de Jendouba, du Kef, de Béja, de Siliana, de Zaghouan, de Bizerte, de la Manouba, de l’Ariana, de Nabeul, de Tunis, de Sfax et de Sidi Bouzid ont inclus plus de 40 pompages d’eau dans les habitations suite à l’accumulation des eaux de pluie en plus de 12 opérations de remorquage de véhicules dans plusieurs zones.

De même, quatre personnes ont été évacuées de la zone de Zouitinya (gouvernorat du Kef) après l’enlisement de leur véhicule dans la boue.

Les interventions ont également consisté à dégager les arbres et éliminer la boue d’inondation sur les routes de la localité d’Ouled Zouayed à Menzel Bouzaiene(gouvernorat de Sidi Bouzid).