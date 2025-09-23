Tourisme en Tunisie : 3 247 croisiéristes débarquent au port de La Goulette

Le port de La Goulette a accueilli, ce mardi 23 septembre 2025, une importante escale de la compagnie internationale Costa Fascinosa, avec à son bord 3 247 touristes, dont près de 90 % d’Italiens et de Britanniques.

Selon Slaim Ben Jabballah, agent de voyages spécialisé dans le tourisme maritime, il s’agit de la première d’une série de 36 croisières programmées pour la saison. Pour l’occasion, 43 bus ont été mobilisés afin d’assurer les excursions vers le musée du Bardo, Carthage, Sidi Bou Saïd et la médina de Tunis, avec un passage par l’avenue Habib Bourguiba. Les visiteurs ont ainsi profité de près de quatre heures de découverte avant leur départ prévu à 19 heures.

Ben Jabballah a également souligné que d’autres escales de grande envergure sont attendues prochainement, notamment celles de la compagnie Costa Smeralda, dont chaque navire transporte jusqu’à 6 000 passagers, confirmant ainsi le regain d’attractivité de la destination tunisienne pour le tourisme de croisière.