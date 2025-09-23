Jarzouna : un adolescent de 16 ans meurt électrocuté près d’une salle de jeux vidéo

Un drame tragique a frappé Jarzouna, dans la nuit du lundi 22 septembre 2025. Un adolescent de 16 ans a perdu la vie après avoir été électrocuté près de l’entrée d’une salle de jeux vidéo.

Selon les premiers éléments, les fortes pluies qui se sont abattues sur la région auraient provoqué une défaillance électrique, entraînant une violente décharge fatale au jeune garçon. Malgré l’intervention rapide des secours, ceux-ci n’ont pu que constater son décès.

La dépouille a été transférée à l’hôpital universitaire Habib Bougatfa de Bizerte pour autopsie, tandis qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.