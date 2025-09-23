Dua Lipa licencie son agent après son soutien à l’occupation israélienne

La chanteuse britannique d’origine kosovare, Dua Lipa, âgée de 30 ans, a récemment pris la décision de se séparer de son agent international, David Levy, après la révélation de son soutien à l’occupation israélienne. Selon le Daily Mail, cette décision fait suite à l’implication de Levy dans une campagne visant à empêcher la participation du groupe de rap irlandais Nícabe au festival de Glastonbury en juillet dernier. L’agent, qui représente Dua Lipa au sein de l’agence William Morris Endeavor à Londres et est de confession juive, avait signé une lettre accusant le groupe de « nourrir l’antisémitisme », déclenchant la colère de l’artiste, fervente défenseuse des droits des Palestiniens. Dua Lipa, suivie par près de 90 millions de personnes sur Instagram, s’est plusieurs fois exprimée contre la guerre à Gaza, dénonçant le silence des dirigeants mondiaux face aux exactions israéliennes et appelant à l’arrêt immédiat des hostilités, affirmant ainsi son engagement politique et humanitaire en faveur de la Palestine.