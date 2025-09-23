Décès de Claudia Cardinale à 87 ans : hommage à la star née à la Goulette

L’actrice franco-italienne Claudia Cardinale, icône du cinéma des années 1960, s’est éteinte ce mardi 23 septembre à l’âge de 87 ans à Nemours, près de Paris, où elle résidait. Née à Tunis, plus précisément dans le quartier pittoresque de la Goulette, Claudia Cardinale gardait toujours un lien profond avec ses racines tunisiennes.

Tout au long de sa carrière, marquée par des collaborations avec des maîtres du cinéma tels que Luchino Visconti, Federico Fellini ou Sergio Leone, elle a porté avec fierté son attachement à son pays natal et à son peuple, qui l’a toujours chérie et admirée. Son agent, Laurent Savry, a souligné qu’elle laisse derrière elle « l’héritage d’une femme libre et inspirée », reflétant autant sa force d’artiste que son humanité et son amour pour la Tunisie.