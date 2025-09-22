L’Organisation Tunisienne pour Informer le Consommateur (OTIC) a souligné, dans un communiqué, publié lundi, que les prix de la viande rouge continuent à enregistré une hausse record, ce qui pèse lourdement sur le pouvoir d’achat du consommateur, et ce, malgré la baisse des coûts de production.

Elle a pointé de doigt, également, la révision à la hausse à maintes reprises des prix des services Internet, contre une dégradation de leur qualité.

Pour rappel, l’OTIC vient de lancer, il y a quelques jours, une campagne nationale de lutte contre la hausse des prix, en ciblant en priorité le secteur des viandes rouges, pour englober progressivement tous les produits et services ayant connu une envolée excessive des prix.