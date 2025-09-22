Tunis : 20 ans de prison pour un réseau international de trafic de drogue

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a prononcé des peines de 20 ans de prison assorties d’amendes de 200 000 dinars à l’encontre des membres d’un réseau international de trafic de drogue opérant entre un pays européen et la Tunisie, plus précisément dans la région du quartier Ettadhamen.

Selon les éléments du dossier, les accusés avaient dissimulé une importante quantité de stupéfiants dans une cargaison de café, soigneusement dissimulée parmi les marchandises, avant de réussir à l’extraire du port de La Goulette et à la transférer vers Ettadhamen pour y être stockée puis écoulée. Cette affaire, rapportée par Diwan FM, met en lumière l’ampleur des réseaux de narcotrafic et les lourdes peines encourues par leurs auteurs.