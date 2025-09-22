Théâtre de l’Opéra de Tunis : hommage posthume à Fadhel Jaziri

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis organise, du 26 septembre au 2 octobre 2025, la troisième édition de la manifestation théâtrale « Al Khourouj ela almasrah … al khourouj ela alhayat », placée cette année sous le signe de Fadhel Jaziri (1948-2025).

L’ouverture, prévue ce vendredi 26 septembre, sera marquée par une journée entière consacrée à l’artiste disparu, avec la présentation de plusieurs de ses œuvres et un hommage posthume en soirée au Hall du théâtre, où ses pairs pourront partager leurs témoignages. Une exposition de photos et d’affiches retraçant son riche parcours artistique, réalisée en partenariat avec la délégation aux Affaires culturelles, viendra compléter la programmation.

Des projections de films, un documentaire inédit et des représentations théâtrales, dont la pièce « Au Violon », ultime création de Jaziri, rythmeront la semaine. Figure majeure du théâtre, du cinéma et des arts de la scène en Tunisie, Fadhel Jaziri, décédé le 11 août dernier à l’âge de 77 ans, laisse derrière lui un héritage artistique considérable et une empreinte indélébile sur la création culturelle nationale.