SNJT : Neuf agressions à l’encontre des journalistes durant le mois d’août 2025

L’unité de Monitoring du Syndicat National des Journalistes Tunisiens (SNJT) a recensé 9 cas d’agression contre des journalistes durant le mois d’août 2025.

Dans son rapport mensuel publié lundi, l’unité a fait savoir que les agressions ont ciblé 8 journalistes dans 7 institutions médiatiques réparties (4 radios, 2 sites électroniques et une chaîne de télévision).

Il s’agit de trois cas d’intimidation et deux cas de rétention d’information, un cas de détention arbitraire, un cas de violence verbale, un cas de censure et un cas d’interdiction de travail.

Ces agressions ont été commises par des administrations des institutions médiatiques, des agents de sécurité, des personnes travaillant dans les médias, des manifestants et des chargés de communication.

A cette occasion, l’unité a appelé la présidence du gouvernement à réviser les décisions relatives à la suspension du détachement des employés de l’Instance d’accès à l’information et la restauration du rôle de l’Instance en ce qui concerne le respect du droit d’accès à l’information.

Le syndicat recommande, également, de s’intéresser davantage, aux textes réglementant la fonction des chargés de l’accès à l’information au sein des administrations publiques.

Le SNJT invite la présidence du gouvernement à réviser sa politique communicationnelle au sein des différents ministères en l’adoptant aux besoins des médias.

S’adressant au ministère de l’Intérieur, le syndicat a, de nouveau, appelé à activer l’accord bilatéral avec le SNJT, en l’absence notamment d’une autorité compétente au sein du département chargée de coordonner ses activités avec le syndicat et répondre aux signalements reçus.

L’unité a invité la direction des médias à cesser toute ingérence dans les processus éditoriaux, à respecter l’indépendance des salles de rédaction et le droit de toutes les parties à accéder aux médias dans un cadre d’égalité et de non-discrimination.