Port de Radès : saisie record de plus de 10 millions de comprimés de drogue !

Les services douaniers et sécuritaires ont déjoué, ce lundi, une tentative de contrebande d’une cargaison massive de stupéfiants au port de Radès. Plus de dix millions de comprimés psychotropes ont été saisis à bord d’un conteneur en provenance de l’étranger.

Selon les premières informations, des soupçons avaient été émis quant au contenu de la marchandise, ce qui a conduit à l’intervention du parquet près le tribunal de première instance de Ben Arous.

Un représentant du ministère public s’est déplacé sur les lieux pour superviser l’opération de saisie. Le nombre exact de comprimés sera confirmé à l’issue des opérations de tri et de comptage en cours.