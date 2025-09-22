Macron annonce la reconnaissance de l’État de Palestine et appelle à la paix à Gaza

Le président français Emmanuel Macron a annoncé la reconnaissance officielle par la France de l’État de Palestine, marquant un tournant historique dans la diplomatie française et internationale.

Cette décision, présentée comme un pas décisif vers la paix, s’accompagne d’un appel urgent à mettre fin à la guerre et aux massacres dans la bande de Gaza. Macron a souligné la responsabilité collective de la communauté internationale dans l’échec à instaurer un règlement juste et durable au Moyen-Orient, tout en affirmant que la reconnaissance mutuelle de la légitimité et de l’humanité de l’autre est la seule voie pour sortir de la crise.

Dans ce contexte, la France, en partenariat avec l’Arabie saoudite, a lancé à l’ONU une conférence sur la solution à deux États, afin de poser les fondations d’un processus politique crédible menant à une paix globale et durable.