Gare de Tunis : des trains annulés et des passagers bloqués sous la tempête

Des dizaines de voyageurs, dont de nombreuses femmes et personnes âgées, se retrouvent bloqués à la gare de Tunis sous une pluie battante, attendant un train à destination de Nabeul, Sousse et Sfax, initialement prévu à 17h20. L’absence totale d’information de la part de la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT) sur les raisons de ce retard et sur l’heure effective de départ a accentué leur inquiétude.

La situation s’aggrave encore avec l’annulation du train de 15h45 pour Sousse, survenue sans aucun préavis, et fait suite à plusieurs perturbations récurrentes qui fragilisent la confiance des usagers envers la compagnie. Ce climat de frustration s’est également manifesté ce matin à la gare de Kalâa Kébira, où des abonnés réguliers ont protesté contre la suppression systématique, depuis plus d’une semaine, du train de 5h10 reliant Sousse, également annoncée sans communication officielle.

Face à ce mécontentement croissant, les passagers réclament des explications claires et des engagements concrets pour un service fiable et respectueux de leurs droits.