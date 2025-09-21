Tunisie : fortes pluies attendues lundi 22 septembre 2025, risque d’inondations au nord

Selon les dernières mises à jour des modèles numériques, la Tunisie se prépare à un épisode pluvieux marquant ce lundi 22 septembre 2025. Le modèle américain (GFS) ainsi que le modèle canadien anticipent des précipitations très abondantes, particulièrement sur le Grand Tunis, Zaghoun, Bizerte, Béja, Jendouba, Le Kef et Siliana, avec des cumuls pouvant dépasser localement les 90 mm en 24 heures, exposant ces régions à un risque élevé de crues et d’inondations urbaines.

Le modèle européen (ECMWF), quant à lui, propose un scénario plus modéré, limitant les quantités entre 10 et 35 mm selon les zones. Les régions du centre (Kairouan, Sousse, Kasserine) devraient enregistrer des cumuls moyens de 10 à 30 mm, tandis que le sud du pays restera globalement épargné par ces perturbations.

En résumé, le consensus penche vers un épisode pluvieux significatif au nord et au centre, nécessitant une vigilance particulière face aux risques hydriques, notamment dans les zones urbaines du Grand Tunis.