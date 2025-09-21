Tunisie : Deux corps repêchés dans le canal de Majerda CAp Bon

Les agents de la protection civile de la Manouba ont réussi samedi à repêcher les corps de deux frères âgés de 15 et 17 ans qui se sont noyés hier après-midi dans le canal de Majrada Cap Bon, dans la région de Habibia, selon les déclarations du directeur régional de la protection civile de Manouba, Salem Youssefi, à l’agence TAP.

Il a ajouté que les recherches ont commencé dès que les unités de la garde nationale et les agents de la protection civile ont été informés.

Le parquet a autorisé le transfert des corps vers les services de médecine légale de l’hôpital Charles Nicolle de la capitale afin de déterminer les causes du décès.