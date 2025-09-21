OM vs PSG : Sur quelle chaîne suivre le match en direct et live streaming ?

L’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 21 septembre au Vélodrome pour le premier choc de la saison entre les deux rivaux historiques.

Les Marseillais, 7es de Ligue 1 avec 6 points, restent sur une défaite encourageante contre le Real Madrid (2-1) en Ligue des champions, mais peinent à l’extérieur après leurs revers à Rennes (1-0) et Lyon (1-0). À domicile en revanche, les hommes de Roberto De Zerbi ont brillé face au Paris FC (5-2) et à Lorient (4-0).

De son côté, le PSG arrive en pleine confiance : quatre victoires en quatre journées de championnat et une large victoire contre l’Atalanta (4-0) en Ligue des champions. Privé de Doué, Dembélé et Beraldo, avec Neves incertain, le champion en titre visera tout de même à poursuivre son sans-faute.

📺 OM – PSG : à suivre en direct et en exclusivité sur Ligue 1+, ce dimanche 21 septembre. Coup d’envoi à 20h45.