Manouba : Latifa Arfaoui fait un don généreux pour la restauration de la mosquée

L’artiste tunisienne Latifa Arfaoui, originaire de la ville de La Manouba, a apporté un soutien financier au projet de réhabilitation et de restauration de la mosquée de la ville, en effectuant un virement sur le compte dédié au comité chargé des travaux.

Cette contribution a été saluée par le comité de rénovation, qui a exprimé sa gratitude envers la chanteuse pour cette initiative généreuse, soulignant qu’elle permettra d’accélérer le rythme des travaux et de rouvrir ce lieu de culte aux fidèles dans les plus brefs délais. Le projet avance ainsi avec détermination afin de redonner à ce monument son éclat spirituel et architectural.