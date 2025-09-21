La flottille maghrébine poursuit sa route vers Gaza

Malgré des conditions difficiles, la traversée vers Gaza se poursuit. Nous sommes fermement déterminés à atteindre notre objectif, à savoir acheminer l’aide humanitaire et faire pression en vue de briser le blocus imposé aux Palestiniens.

C’est ce qu’ont affirmé, dimanche, Ghassan Henchiri et Wael Naouar, membres de la coordination de l’action commune de la Flottille maghrébine “Soumoud” pour briser le blocus de Gaza, dans une vidéo diffusée sur la page de la Flottille. Les deux membres se trouvent à bord du bateau le “Mali”, surnommé “Deir Yassin”.

Après six jours en mer, a indiqué Ghassen Henchiri, nous avons quitté aujourd’hui les eaux italiennes pour rejoindre les eaux internationales, au large de la Grèce. Nous nous portons bien et notre résolution demeure ferme et inébranlable. Nous avançons vers notre objectif: lever le blocus de Gaza, a-t-il soutenu.

Et d’ajouter que la flottille, partie d’Espagne, poursuit le même but. Celui d’atteindre Gaza et de mettre fin au blocus illégal.

De son côté, Wael Naouar a indiqué que désormais seuls quelques jours séparent la flottille de sa destination finale.

Et d’ajouter que la détermination des vingt-quatre personnes qui se trouvent à bord de l’embarcation le “Mali/Deir Yassin” demeure inébranlable et leur moral reste intact malgré les ressources limitées et les mauvaises conditions climatiques. (…) Nous sommes préparés à tous les scénarios possibles, a-t-il dit.

Il a formulé l’espoir de voir les cinquante embarcations de la flottille mondiale contribuer à mettre un terme au conflit et à lever le blocus de Gaza et appelé les populations du monde à se mobiliser contre les crimes, le génocide, le déplacement forcé et la famine à Gaza.

“Nous n’attendons rien des gouvernements, incapables de soutien réel : ils sont soit complices, soit réduits à brandir des slogans creux. La véritable force réside dans les peuples, invités aujourd’hui à descendre dans les rues et à manifester” pour mettre fin à cette guerre génocidaire, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le Comité international pour briser le blocus de Gaza a annoncé, dans une déclaration publiée samedi, qu’une nouvelle flottille prendra le large, à partir du sud de l’Italie, le 24 septembre, en partenariat avec l’initiative “Mille Madeleines”.