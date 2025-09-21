FC Barcelone – Getafe : Sur quelle chaîne suivre le match en direct ?

À trois jours de son entrée en Ligue des champions face à Newcastle, le FC Barcelone doit d’abord se concentrer sur la Liga avec la réception de Getafe, ce dimanche 21 septembre à l’Estadi Johan Cruyff.

Deuxième du championnat avec 10 points, le Barça a confirmé son bon début de saison grâce à une large victoire contre Valence (6-0), malgré un petit accroc face au Rayo Vallecano. De son côté, Getafe (4e, 9 points) reste sur de solides prestations contre le Celta Vigo (2-0), le Real Oviedo (2-0) et le Séville FC (2-1), avant de chuter lourdement face à Valence (0-3).

📍 Stade : Estadi Johan Cruyff (Barcelone) – 6 000 places

🗓 Date : Dimanche 21 septembre

🕘 Heure : 21h00

📺 Chaîne : BeIN Sports 1