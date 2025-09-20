Rome : expulsion d’un Tunisien après un mariage blanc avec une Italienne

À Rome, les autorités italiennes ont procédé à l’expulsion d’un ressortissant tunisien de 25 ans, soupçonné d’avoir contracté un mariage blanc avec une Italienne son aînée de 27 ans, dans le but d’obtenir un titre de séjour.

Selon la police italienne, le jeune homme avait pénétré sur le territoire en contournant les contrôles frontaliers et y avait séjourné près de trois ans sans autorisation légale. Son mariage, bien qu’enregistré officiellement, a éveillé les soupçons du bureau de l’immigration, qui a découvert que les époux ne vivaient pas ensemble, condition essentielle pour la régularisation de sa situation.

Après le rejet de sa demande de résidence et sur ordre du préfet, il a été escorté par la police jusqu’à l’aéroport de Fiumicino, d’où il a été renvoyé vers la Tunisie.