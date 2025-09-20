Ray-Ban Display : les lunettes intelligentes de Meta qui pourraient remplacer les smartphones

Lors de la conférence Meta Connect 2025, Mark Zuckerberg a levé le voile sur les nouvelles Ray-Ban Display, des lunettes intelligentes équipées d’écrans intégrés, de caméras, d’un système audio avancé et de commandes innovantes via un bracelet neuronal.

Le PDG de Meta a affirmé que ce type de lunettes représentait le « facteur de forme idéal pour l’intelligence artificielle », allant jusqu’à prévenir que ceux qui n’en disposeraient pas risqueraient de se retrouver en situation de « désavantage cognitif ». Avec cette annonce, Meta confirme sa vision d’un futur où les lunettes connectées ne seraient plus de simples accessoires, mais de véritables remplaçantes des smartphones, redéfinissant ainsi la manière dont nous interagissons avec la technologie au quotidien.