Protection civile : 483 interventions enregistrées en une journée

Les unités de la Protection civile ont effectué 75 interventions pour éteindre des incendies dans différentes régions du pays au cours des dernières 24 heures, selon un communiqué publié aujourd’hui, vendredi, par le porte-parole de la Protection civile sur sa page Facebook.

Le nombre total d’interventions menées par les agents du Direction générale de la Protection civile entre 6h du matin le 18 septembre 2025 et 6h du matin le 19 septembre 2025 s’élève à 483 interventions, dont :

75 interventions pour éteindre des incendies,

123 interventions pour secours et assistance sur les routes,

281 interventions pour d’autres situations ne concernant pas des accidents de la circulation.