Disparition d’un bateau de migrants tunisiens au large de Sfax : une mère et ses enfants parmi les disparus

Le Observatoire tunisien des droits de l’Homme a annoncé la disparition d’une embarcation transportant des migrants tunisiens, dont une mère et ses enfants mineurs, après avoir quitté les côtes de Sfax lundi dernier.

Selon le président de l’Observatoire, Mustapha Abdelkebir, des contacts sont en cours avec des parties libyennes afin de contribuer aux recherches et tenter de localiser les disparus.

Cet incident met une nouvelle fois en lumière la tragédie migratoire qui continue de frapper la région et qui n’épargne ni les femmes ni les enfants, rappelant l’urgence d’une coopération accrue pour prévenir de tels drames.