Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé du 18 septembre 2025, modifiant et complétant l’arrêté du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles a été publié mercredi au JORT numéro 115.

Le directeur général de l’inspection de médecine de travail et des maladies professionnelles Lotfi Mahjoub a souligné que cet arrêté conjoint porte sur l’actualisation de 52 tableaux parmi les 86 relatifs aux maladies professionnelles.

Il a indiqué que l’arrêté en question n’a pas introduit de nouvelles maladies à la liste des maladies professionnelles, précisant que la dernière mise à jour de cette liste date de l’année 2022 ayant permis d’ajouter le tableau 86 relatif au Covid-19.

Mahjoub a signalé que ce nouvel arrêté porte sur la prolongation de la période de prise en charge des employés en cas d’accidents de travail et de maladies professionnelles.

Il a indiqué que cet arrêté a permis notamment d’introduire de nouveaux métiers à la liste des métiers concernés par la réparation des préjudices dus aux accidents de travail, ajoutant qu’il accorde aux travailleurs une plus grande souplesse pour la préparation de leur dossiers, l’obtention de l’accord de prise en charge des soins et la réparation des préjudices.