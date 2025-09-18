Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Nuages passagers sur la plupart des régions pendant la nuit de jeudi, avec chute de pluies éparses et provisoirement orageuses, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM). Vent de secteur Nord au Nord, relativement fort près des côtes et à l’extrême Sud et faible à modéré dans le reste des régions.

La mer sera agitée à peu agitée dans le Nord et le Golfe de Hammamet. Les températures seront comprises cette nuit généralement entre 22 et 28 degrés et seront aux alentours de 20 degrés sur les hauteurs de l’Ouest.