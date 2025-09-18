Tunisie : 537 interventions de la protection civile en 24 heures

Le nombre total d’interventions effectuées par les agents de l’Office National de la Protection Civile, entre 6h00 du matin du 17 septembre 2025 et 6h00 du matin du 18 septembre courant, s’est élevé à 537 interventions, dont 124 pour l’extinction d’incendies.

Les unités de la Protection Civile ont également réalisé, selon une publication du porte-parole de la Protection Civile ce jeudi sur sa page Facebook, 156 interventions de secours et d’assistance sur les routes, 251 interventions sans lien avec des accidents de la circulation et 6 autres interventions, et ce, dans différentes régions du pays.