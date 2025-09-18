Tozeur : 300 nouveaux inscrits au centre de formation professionnelle

La session d’automne 2025 a démarré, mercredi 17 septembre, au centre de formation professionnelle et de promotion du travail indépendant à Tozeur avec la participation de 640 apprenants.

Le directeur du centre, El Hechmi Hadri a indiqué à l’Agence TAP que 300 nouveaux inscrits ont été admis, ajoutant qu’une deuxième session de formation est programmée, en février 2026.

A l’issue de leur formation, des diplômes seront attribués aux stagiaires, à savoir un certificat d’aptitude professionnelle et un brevet de technicien en maintenance industrielle, micro-informatique, chauffage et climatisation.

Outre l’inauguration du foyer dédié à l’hébergement des inscrits, les ateliers du centre ont été dotés de nouveaux équipements, en cette année, d’après la même source.