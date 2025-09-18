Football – Ligue des champions : les résultats des matches de mercredi

Résultats des matches de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions disputés mercredi:
Ajax Amsterdam (NED) – Inter Milan (ITA) 0 – 2
Bayern Munich (GER) – Chelsea (ENG) 3 – 1
Paris SG (FRA) – Atalanta Bergame (ITA) 4 – 0
Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP) 3 – 2
Olympiakos (GRE) – Pafos FC (CYP) 0 – 0
Slavia Prague (CZE) – Bodoe/Glimt (NOR) 2 – 2
Joués mardi:
Real Madrid (ESP) – Marseille (FRA) 2 – 1
Juventus Turin (ITA) – Dortmund (GER) 4 – 4
Tottenham (ENG) – Villarreal (ESP) 1 – 0
Benfica (POR) – Qarabag (AZE) 2 – 3
PSV Eindhoven (NED) – Union St-Gilloise (BEL) 1 – 3
Athletic Bilbao (ESP) – Arsenal (ENG) 0 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 4 0 4
2. Union St-Gilloise (BEL) 3 1 1 0 0 3 1 2
3. Bayern Munich (GER) 3 1 1 0 0 3 1 2
4. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
5. Inter Milan (ITA) 3 1 1 0 0 2 0 2
6. Qarabag (AZE) 3 1 1 0 0 3 2 1
7. Liverpool (ENG) 3 1 1 0 0 3 2 1
8. Real Madrid (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1
9. Tottenham (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1
10. Dortmund (GER) 1 1 0 1 0 4 4 0
11. Juventus Turin (ITA) 1 1 0 1 0 4 4 0
12. Bodoe/Glimt (NOR) 1 1 0 1 0 2 2 0
13. Slavia Prague (CZE) 1 1 0 1 0 2 2 0
14. Olympiakos (GRE) 1 1 0 1 0 0 0 0
15. Pafos FC (CYP) 1 1 0 1 0 0 0 0
16. Monaco (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Bayer Leverkusen (GER) 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Eintracht Francfort (GER) 0 0 0 0 0 0 0 0
19. FC Barcelone (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Galatasaray (TUR) 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Manchester City (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Naples (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Newcastle (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Sporting Portugal (POR) 0 0 0 0 0 0 0 0
——————————————-
25. Club Bruges (BEL) 0 0 0 0 0 0 0 0
26. FC Copenhague (DEN) 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Kairat Almaty (KAZ) 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Atlético Madrid (ESP) 0 1 0 0 1 2 3 -1
29. Benfica (POR) 0 1 0 0 1 2 3 -1
30. Marseille (FRA) 0 1 0 0 1 1 2 -1
31. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1
32. Chelsea (ENG) 0 1 0 0 1 1 3 -2
33. PSV Eindhoven (NED) 0 1 0 0 1 1 3 -2
34. Ajax Amsterdam (NED) 0 1 0 0 1 0 2 -2
35. Athletic Bilbao (ESP) 0 1 0 0 1 0 2 -2
36. Atalanta Bergame (ITA) 0 1 0 0 1 0 4 -4.