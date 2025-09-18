Football – Ligue des champions : les résultats des matches de mercredi

Résultats des matches de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions disputés mercredi:

Ajax Amsterdam (NED) – Inter Milan (ITA) 0 – 2

Bayern Munich (GER) – Chelsea (ENG) 3 – 1

Paris SG (FRA) – Atalanta Bergame (ITA) 4 – 0

Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP) 3 – 2

Olympiakos (GRE) – Pafos FC (CYP) 0 – 0

Slavia Prague (CZE) – Bodoe/Glimt (NOR) 2 – 2

Joués mardi:

Real Madrid (ESP) – Marseille (FRA) 2 – 1

Juventus Turin (ITA) – Dortmund (GER) 4 – 4

Tottenham (ENG) – Villarreal (ESP) 1 – 0

Benfica (POR) – Qarabag (AZE) 2 – 3

PSV Eindhoven (NED) – Union St-Gilloise (BEL) 1 – 3

Athletic Bilbao (ESP) – Arsenal (ENG) 0 – 2

Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif

1. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Union St-Gilloise (BEL) 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Bayern Munich (GER) 3 1 1 0 0 3 1 2

4. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Inter Milan (ITA) 3 1 1 0 0 2 0 2

6. Qarabag (AZE) 3 1 1 0 0 3 2 1

7. Liverpool (ENG) 3 1 1 0 0 3 2 1

8. Real Madrid (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1

9. Tottenham (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1

10. Dortmund (GER) 1 1 0 1 0 4 4 0

11. Juventus Turin (ITA) 1 1 0 1 0 4 4 0

12. Bodoe/Glimt (NOR) 1 1 0 1 0 2 2 0

13. Slavia Prague (CZE) 1 1 0 1 0 2 2 0

14. Olympiakos (GRE) 1 1 0 1 0 0 0 0

15. Pafos FC (CYP) 1 1 0 1 0 0 0 0

16. Monaco (FRA) 0 0 0 0 0 0 0 0

17. Bayer Leverkusen (GER) 0 0 0 0 0 0 0 0

18. Eintracht Francfort (GER) 0 0 0 0 0 0 0 0

19. FC Barcelone (ESP) 0 0 0 0 0 0 0 0

20. Galatasaray (TUR) 0 0 0 0 0 0 0 0

21. Manchester City (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0

22. Naples (ITA) 0 0 0 0 0 0 0 0

23. Newcastle (ENG) 0 0 0 0 0 0 0 0

24. Sporting Portugal (POR) 0 0 0 0 0 0 0 0

——————————————-

25. Club Bruges (BEL) 0 0 0 0 0 0 0 0

26. FC Copenhague (DEN) 0 0 0 0 0 0 0 0

27. Kairat Almaty (KAZ) 0 0 0 0 0 0 0 0

28. Atlético Madrid (ESP) 0 1 0 0 1 2 3 -1

29. Benfica (POR) 0 1 0 0 1 2 3 -1

30. Marseille (FRA) 0 1 0 0 1 1 2 -1

31. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1

32. Chelsea (ENG) 0 1 0 0 1 1 3 -2

33. PSV Eindhoven (NED) 0 1 0 0 1 1 3 -2

34. Ajax Amsterdam (NED) 0 1 0 0 1 0 2 -2

35. Athletic Bilbao (ESP) 0 1 0 0 1 0 2 -2

36. Atalanta Bergame (ITA) 0 1 0 0 1 0 4 -4.