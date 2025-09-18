Flottille pour Gaza : 30 navires bloqués au large de la Sicile à cause du mauvais temps

Ghassan El Hanchiri, membre du comité directeur de la Flottille maghrébine « Al-Soumoud », a annoncé jeudi soir que près de 30 navires de la flottille internationale ont dû jeter l’ancre au large du port de Sicile en raison des mauvaises conditions météorologiques.

Deux navires se sont par ailleurs réfugiés dans le port de Malte, en attendant de rejoindre le reste de la flottille au point de ralliement fixé au large de la Sicile. Selon lui, la navigation vers Gaza reprendra dès que la mer se calmera et que toutes les embarcations seront regroupées.

El Hanchiri a réaffirmé la détermination des participants à poursuivre leur route vers la bande de Gaza afin de briser le blocus imposé, soulignant que leur engagement demeure inébranlable malgré les difficultés rencontrées.