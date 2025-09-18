El Hamma : une femme grièvement blessée après une agression au couteau par son ex-mari

Un drame s’est produit ce jeudi matin à El Hamma, dans le gouvernorat de Gabès, où un homme a violemment agressé son ex-épouse en pleine voie publique en lui assénant plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de la tête et du cou.

Grièvement blessée, la victime a reçu les premiers soins sur place par les unités de la protection civile, avant d’être transférée d’urgence de l’hôpital local d’El Hamma vers l’hôpital universitaire de Gabès, en raison de la gravité de son état. Le parquet a immédiatement ordonné l’ouverture d’une enquête et la mise en détention du suspect, qui demeure pour l’heure en fuite.

Cet acte de violence suscite une vive émotion et relance le débat sur la recrudescence des agressions faites aux femmes dans l’espace public.