Deux soldats israéliens tués dans une fusillade au pont Allenby, à la frontière jordanienne

Deux soldats israéliens ont été tués jeudi lors d’une fusillade survenue au poste-frontière du pont Allenby (ou pont du roi Hussein), reliant la Cisjordanie occupée à la Jordanie.

Selon les services de secours israéliens, les deux hommes âgés d’environ 20 et 60 ans ont succombé à leurs blessures malgré les tentatives de réanimation. L’armée israélienne a confirmé l’incident et a indiqué que les circonstances faisaient l’objet d’une enquête.

La chaîne 13 israélienne a rapporté qu’un assaillant avait ouvert le feu sur place avant d’être neutralisé, tandis que la chaîne 14 a précisé qu’il se serait infiltré à bord d’un camion transportant de l’aide humanitaire en provenance de Jordanie. Cet événement a ravivé les tensions dans une zone hautement sensible et sous étroite surveillance sécuritaire.