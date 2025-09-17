Tunisie : Khaled Nouri alerte sur la « face sombre » de l’IA et des menaces cybernétiques

Le ministre de l’Intérieur Khaled Nouri a affirmé que la Tunisie est ouvertement confrontée aux défis, menaces et risques cybernétiques, qu’il qualifie de « face sombre » du progrès scientifique et de l’intelligence artificielle.

S’exprimant à l’ouverture de la première conférence sur « La cybercriminalité à l’ère de l’IA et des évolutions technologiques », tenue à l’École nationale de formation des cadres de la Sûreté et de la Police nationale de Salammbô, Khaled Nouri a indiqué que le ministère oeuvre sans relâche à élever le niveau de préparation des cadres et agents du département et à renforcer ses compétences.

Les travaux de la conférence ont démarré par l’organisation d’une compétition de type Capture The Flag (CTF), à laquelle des cadres des ministères de l’Intérieur et de la Défense ont pris part.

Le ministre a souligné que l’organisation de cette compétition de cybersécurité permet aux participants d’acquérir des compétences pratiques en sécurité informatique. Elle traduit le souci du ministère de lutter contre la cybercriminalité sous toutes ses formes, a-t-il relevé.