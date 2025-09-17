Ministère de l’Éducation : hausse du nombre d’écoles primaires privées en Tunisie

Le ministère tunisien de l’Éducation a annoncé la publication de la liste actualisée des écoles primaires privées ayant obtenu une autorisation officielle d’activité.

Pour l’année scolaire en cours, ces établissements sont au nombre de 811, contre 774 l’année précédente, soit une augmentation de 37 écoles.

Cette progression témoigne de l’essor de l’enseignement privé dans le pays, avec une concentration particulièrement marquée dans la capitale Tunis, qui continue d’attirer la majorité de ces institutions éducatives.