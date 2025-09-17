Kalaa Kébira : un jeune hospitalisé à Sahloul après une piqûre de moustique

Un jeune homme originaire de la localité de Bir El Mlih, à Kalaa Kébira, a été transféré au service de néphrologie de l’hôpital universitaire Sahloul après avoir subi de graves complications à la suite d’une piqûre de moustique, communément appelé « weshwasha ».

Selon les déclarations de son père à la radio Jawhara FM, le patient a développé une infection sanguine, une septicémie ainsi qu’une rétention de liquides. Il a attribué cette situation alarmante à l’accumulation de saletés dans la région et à l’absence de campagnes de démoustication, soulignant la nécessité d’une intervention sanitaire urgente.