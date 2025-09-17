Journée de sensibilisation à Alzheimer le 20 septembre à la Cité des Sciences

Une journée de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer se tiendra le samedi 20 septembre 2025 à la Cité des Sciences à Tunis, à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre cette pathologie.

Placée sous le thème « Informez-vous sur Alzheimer : Comprendre, Prévenir, Accompagner », cette manifestation vise à sensibiliser le public à la maladie d’Alzheimer, une affection neuro-dégénérative complexe qui touche des millions de personnes dans le monde entier, ainsi que leurs proches et aidants.

Organisée conjointement par la Cité des Sciences, l’Association Alzheimer Tunisie et la Société tunisienne de gériatrie et de gérontologie, cette journée réunira patients, familles, étudiants, professionnels de santé, chercheurs et représentants d’associations. Elle proposera un programme riche et varié, incluant des conférences scientifiques, des ateliers interactifs et des espaces d’échanges entre acteurs du secteur médical, de la recherche, des associations et des familles touchées.

Cette journée prévoit une session pour mieux comprendre la maladie d’Alzheimer à travers un état des lieux et des perspectives futures, tandis qu’une autre analysera le rôle de la nutrition comme facteur potentiellement préventif ou curatif. Une attention particulière sera accordée au soutien des aidants avec une session dédiée pour répondre aux questions sur les modalités d’accompagnement.

Cette initiative s’inscrit dans la mission de la Cité des Sciences de promouvoir la culture scientifique et de sensibiliser aux grands enjeux de santé publique, en collaboration étroite avec les institutions académiques, les centres de recherche et la société civile.