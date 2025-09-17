Delphi-2M : l’IA capable de détecter 1 000 maladies des années avant leur apparition !

Des chercheurs européens ont dévoilé Delphi-2M, un modèle d’intelligence artificielle capable d’anticiper plus de 1 000 maladies plusieurs années avant leur apparition. Basé sur la même technologie que ChatGPT, ce système a été entraîné à partir des données médicales de près d’un demi-million de patients de la UK Biobank, puis validé sur deux millions de dossiers danois.

Concrètement, l’IA apprend à « lire » les antécédents médicaux comme une grammaire, en repérant des enchaînements et des combinaisons de diagnostics révélateurs de futurs risques, qu’il s’agisse d’un infarctus ou d’autres pathologies. Si l’outil se distingue des programmes classiques, comme QRISK3 utilisé au Royaume-Uni pour prédire les crises cardiaques et AVC, par sa capacité à traiter toutes les maladies en parallèle et sur le long terme, il n’est pas encore prêt pour un usage clinique.

Les chercheurs soulignent en effet la nécessité de tests supplémentaires et rappellent les biais liés aux bases de données existantes, mais saluent une avancée majeure vers une médecine prédictive plus fine et plus éthique.