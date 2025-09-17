Boycott : Carrefour quitte le Koweït, quatrième pays arabe après la Jordanie, Oman et Bahreïn

La campagne de boycott menée dans plusieurs pays arabes continue de porter ses fruits, contraignant la chaîne de distribution française Carrefour à fermer progressivement ses activités dans la région.

Après la Jordanie, Oman et plus récemment Bahreïn, c’est désormais au tour du Koweït de voir Carrefour quitter définitivement son marché, décision actée mardi. Ce retrait intervient dans un contexte de forte mobilisation populaire et institutionnelle contre les entreprises perçues comme soutenant Israël, sur fond de guerre meurtrière à Gaza.

En parallèle, Carrefour a également cédé ses opérations en Italie pour près d’un milliard de dollars, après avoir enregistré des pertes importantes en 2024. Ce mouvement de désengagement illustre l’impact grandissant des campagnes de boycott (BDS) sur les grandes enseignes internationales dans un climat de tension mondiale.