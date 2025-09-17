Annulation de la grève prévue demain à l’Institut Salah Azaïez

La Fédération générale de la santé a annoncé, ce mercredi, l’annulation de la grève prévue demain, jeudi 18 septembre, à l’Institut Salah Azaïez.

Selon un communiqué publié sur sa page officielle, la fédération précise que cette décision a été prise à l’issue d’une réunion tenue, aujourd’hui, au siège de l’institut entre la partie syndicale et la direction générale qui s’est engagée à appliquer les dispositions du procès-verbal de la réunion de réconciliation du 11 juin 2025.

La fédération souligne que la mise en œuvre de ces dispositions fera l’objet d’un suivi afin de garantir le respect de tous les engagements, faisant remarquer que l’application des accords conclus permet de préserver la stabilité du climat professionnel au sein de l’établissement.