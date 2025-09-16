Ouvriers des chantiers de moins de 45 ans : appel à une intervention présidentielle

Le groupement des coordinations régionales des ouvriers de chantiers de moins de 45 ans a exprimé mardi son mécontentement vis à vis de la gestion des responsables chargés du dossier des ouvriers des chantiers âgés de moins de 45 ans et à leur volonté délibérée de retarder les procédures de règlement.

Dans un communiqué, le groupement a insisté sur la nécessité de respecter les délais prévus selon l’accord du 20 octobre 2020, qui prévoit la clôture du dossier des ouvriers des chantiers et leur affectation en cinq cohortes à partir de 2021, à raison d’une cohorte par an, la cinquième et dernière étant prévue pour 2025 selon ses estimations.

À cet égard, le groupement a appelé le président de la République à intervenir de manière urgente afin de promulguer un décret présidentiel imposant au gouvernement et à tous les ministères concernés par le dossier de parachever toutes les procédures relatives aux quatrième et cinquième cohortes avant la fin de l’année 2025.

Le groupement des coordinations a également souligné la nécessité de trouver des solutions radicales, pratiques et rapides pour ceux qui ont été licenciés après 14 ans de service dans la fonction publique « au titre de l’article 17 » et de les réintégrer et les réaffecter dans d’autres ministères.

Le Conseil des coordinations a rappelé la mobilisation nationale qui sera organisée devant le théâtre municipal et la marche vers la place du gouvernement à la Kasbah le mardi 14 octobre prochain, outre les sits-in locaux et régionaux qui seront observés devant les sièges des gouvernorats et des délégations jusqu’à ce que leurs revendications soient satisfaites.