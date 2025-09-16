Le ministère public du tribunal de première instance de Kairouan a ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du décès du voyant connu sous le nom de « Sahtout ».

Aveugle et résidant dans la région de Trad, dans le gouvernorat de Kairouan, il est décédé dans la nuit de lundi à mardi à Bouhajla après avoir ingéré accidentellement un insecticide. Transporté dans un premier temps à l’hôpital local, il n’a malheureusement pas survécu.

Le corps a été transféré au service de médecine légale de l’hôpital universitaire Ibn El Jazzar pour les examens nécessaires, tandis que les autorités cherchent à clarifier les causes précises de ce drame.