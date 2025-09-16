Décès de « Sahthout », voyant réputé de Kairouan, après avoir ingéré par erreur un insecticide

Un drame a secoué ce lundi la région de Bouhajla, dans le gouvernorat de Kairouan, avec le décès du célèbre voyant surnommé « Sahthout ». Né en 1940 et originaire de Bouhajla, cet homme non-voyant, connu pour recevoir des visiteurs de tout le pays et même de l’étranger, aurait ingéré par erreur un produit insecticide à son domicile.

Transporté en urgence à l’hôpital local, il n’a pas survécu à l’intoxication et son corps a été transféré au service de médecine légale de Kairouan. Réputé dans le milieu de la voyance, « Sahthout » attirait depuis des décennies de nombreux adeptes en quête de solutions face au malheur, à la sorcellerie ou à certaines maladies réputées difficiles à traiter. Sa disparition marque la fin d’une figure controversée et largement connue dans la région.