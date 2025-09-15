Tunisie : Prévisions météo du lundi 15 septembre 2025

Temps peu nuageux sur tout le pays à nuageux l’après-midi sur les régions ouest du centre et du sud avec des cellules orageuses accompagnées d’averses isolées.

Vent de secteur nord au nord et au centre et de secteur est au sud, faible à modéré devenant relativement fort l’après-midi sur l’extrême sud, où il dépassera 60km/h sous forme de rafales.

Mer peu agitée. Les températures maximales entre 30 et 34 degrés sur les régions côtières et sur les hauteurs et entre 35 et 39 degrés sur le reste des régions.