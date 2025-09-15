Tunisie : arrestation des principaux spéculateurs sur les produits de consommation

Des unités sécuritaires relevant de la police et de la garde nationale ont arrêté les “principaux auteurs impliqués dans les crimes de monopole et de spéculation”, et ont rédigé des procès-verbaux judiciaires à leur encontre en coordination avec le ministère public, a indiqué le ministère de l’Intérieur dans un communiqué publié hier soir.

Le ministère a précisé que des opérations sécuritaires ont été menées dans les marchés de gros et de détail à travers tout le pays, ciblant principalement “les parties impliquées dans la spéculation illégale, contribuant à la hausse des prix et portant atteinte au pouvoir d’achat des citoyens”.

Il a ajouté que les différentes unités sécuritaires ont poursuivi leurs opérations visant à lutter contre les crimes de monopole et de spéculation illégale dans le secteur des légumes, fruits et autres produits de consommation, qui ont récemment entraîné une “hausse artificielle des prix et des perturbations dans l’approvisionnement”.